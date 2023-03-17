"В 2023 году по нацпроекту запланирован ремонт участков 23 дорог общей протяженностью порядка 75 км. В их числе — 7 объектов регионального и межмуниципального значения и 16 — местного", — говорится в сообщении.

В частности будут отремонтированы участки дороги Новое Клейменово — Ясногорск — Мордвес протяженностью 16 км в Ясногорском районе и "Тула — Новомосковск" — Сергиевское — Шатск протяженность почти 10 км в Киреевском районе.

Также ремонт пройдет в Алексине, Новомосковске, Веневском, Дубенском, Киреевском, Узловском, Щекинском районах.

В Туле по нацпроекту отремонтируют два объекта общей протяженностью 7,7 км. Также в рамках БКД в областном центре продолжается реконструкция Московского путепровода.

"В рамках национального проекта работы проводятся комплексно. Они включают обновление тротуаров, съездов, примыканий, остановочных площадок. Особое внимание уделяется безопасности на отремонтированных участках: устанавливаются новые знаки, при необходимости оборудуются пешеходные переходы, совмещенные с искусственными неровностями", — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Родиона Дудника.

Как сообщалось, в 2022 году в Тульской области было отремонтировано 282 км автомобильных дорог. В рамках нацпроекта в регионе отремонтировано 20 участков региональных и местных дорог протяженностью почти 77 км.