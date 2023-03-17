«Новой точкой роста для наших двусторонних отношений должен стать туризм. В этом году планируем подписать Меморандум в сфере туризма. Уже сейчас видим, что интерес туристов к поездкам по нашим странам взаимно увеличивается. Практически вернулись к допандемийным показателям по турпотоку. По итогам прошлого года Иран посетили более 22 тысяч россиян, а Россию – более 20 тысяч иранцев. Но эти цифры не сопоставимы с потенциалом, который у нас есть», — сказал он, выступая на сессии Международный диалог Россия – Иран» в рамках международной туристической выставки MITT в Москве.

До пандемии в 2019 году, по данным Минэкономразвития, турпоток из России в Иран составил 8,5 тыс. туристов, а из Ирана в Россию – 40 тыс.

«Туризм — один из факторов, которые могут сближать наши народы. Когда идет взаимообмен между представителями двух народностей, изучение традиций, обрядом, ритуалов, истории – это может оказать огромное влияние на сближение двух народов. С 1 января 2023 года перешла в практическую плоскость и работа туроператоров двух стран. В будущем будут ликвидированы визы для туристов двух стран. Я надеюсь, что в 2023 году мы увидим много российских туристов в Иране и иранских туристов в России. Я как дипломат буду стараться открыть дороги и расширить возможности, чтобы росли взаимные потоки туристов с обеих сторон и отношения между нашими странами развивались», — сказал, в свою очередь, посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Решетников добавил, что с учетом растущего спроса с 28 марта запускается новый прямой авиарейс между Россией и Ираном. Улететь в Тегеран можно будет не только из Москвы, но и Казани. Ранее он сообщил, что в 2023 году возобновится работа соглашения о взаимных безвизовых поездках туристических групп до 50 человек.

Директор по туризму в России и СНГ авиакомпании Mahan Air отметил, что иранские туристы в России чаще всего останавливаются в отелях 4 и 5*, их привлекают возможность увидеть европейскую архитектуру без необходимости получать шенгенскую визу, разница в климате, обилие зелени. Туристы часто выбирают маршрут Москва-Санкт-Петербург с переездом на поезде. По его словам, иранцы любят Россию, с удовольствием рассказывают о поездке друзьям и родственникам, часто возвращаются в города, в которых уже побывали.