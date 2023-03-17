«В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован», — сказал он, выступая на сессии Международный диалог Россия – Иран» в рамках международной туристической выставки MITT в Москве.

Как напомнил министр, речь идет о группах до 50 человек, въезжающих на срок до 15 дней.

«Интерес к этой работе проявили более 60 субъектов РФ, они собрали перечень из 260 компаний. И этот документ мы уже передали через МИД коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный документ, чтобы запустить туристический обмен», — добавил Решетников.

С 1 июля 2021 года между Россией и Ираном действует соглашение о безвизовых групповых поездках. В его рамках граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями на срок не более 15 дней. Возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации. Во время пребывания на территории другой страны поездка должна проходить только в составе группы.

Заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Алиасгар Шалбафиян сообщил, что уже сейчас российские туристы могут получать визы в аэропорту по прибытии в Иран.

Решетников также отметил, что альтернативным альтернативным механизмом для быстрой организации путешествия в Россию иностранных туристов должна стать электронная виза.

«Планируем возобновить выдачу этих виз, чтобы все желающие могли оформить документ, не выходя из дома», — подчеркнул он.