По информации на 06:00 мск 17 марта, на въезд в РФ из Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс" оформлено 1 тыс. 105 легковых автомобилей, на выезд из РФ — 695 машин. При этом очереди перед пунктом пропуска с обеих сторон нет.

По данным управления, на это же время 16 марта за сутки на въезд в РФ из Грузии было оформлено 1 тыс. 103 легковых автомобилей, на выезд из РФ — 728.

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге — в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.