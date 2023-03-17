"Мы продолжаем развивать "Бирюзовую Катунь" — самую большую в России особую экономическую зону туристско-рекреационного типа. Мы одобрили три новых инвестпроекта по строительству гостиничных комплексов на общую сумму 557 миллионов рублей", — написал Томенко.

По его словам, в настоящее время в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" действует 29 резидентов, которые реализуют проекты общей стоимостью около 19 млрд рублей.

"Считаю, это важный проект для каждого жителя края. Я рад, что в регионе появляется больше мест для комфортного отдыха. Кроме того, инвестиции в туризм всегда дают комплексный эффект, стимулируют развитие других сфер экономики края", — подчеркнул Томенко.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства РФ в феврале 2007 года. Для размещения ОЭЗ выбрана территория общей площадью 33,6 кв. км, расположенная на левом берегу реки Катунь в районе горы Красный камень в Алтайском районе региона.