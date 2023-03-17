"Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпаний нет", — сказал представитель ведомства.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что авиационные власти Турции частично удовлетворили требования Минторга США прекратить обслуживание российских самолетов, входящих в санкционный список. Это лайнеры американского производства, а также борта, содержащие более 25% деталей, сделанных в США. Под запрет попали в основном узкофюзеляжные самолеты.

Представители "Аэрофлота", "Победы" и S7 сообщили "Интерфаксу", что компании выполняют рейсы в Турцию по расписанию и "в штатном режиме". Другие перевозчики не предоставили комментариев. Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил, что, несмотря на то, что пока проблем с ее турецкими рейсами не было, дальнейшая ситуация непредсказуема.

Туроператоры РФ пока не пересматривают полетные программы в Турцию, сообщала накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР). По ее данным, всего под санкциями могу оказаться 44 самолета, которые "очень мало используются для летних полетных программ на турецкие курорты". Если решение будет принято официально, оно повлияет скорее на регулярные рейсы в Стамбул из регионов, но не на летние чартерные программы, отметили в ассоциации.

В то же время в АТОР сообщили, что турбулентность на рынке может негативно сказаться на интересе россиян к поездкам в Турцию.