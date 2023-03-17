Накануне в визит-центре информационно-туристской службы города состоялась первая встреча рабочей группы проекта, в которую входят специалисты мэрии, депутаты городской думы, представители общественности.

"Реализация проекта начнется с 15 ноября. Основными точками активности станут улица Урицкого, сквер им. Кирова, 130-й квартал и территория у Московских ворот. Вдоль туристического маршрута "Зеленая линия" будет размещена ледовая инфраструктура и арт-объекты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы планируют преображение улицы Урицкого — главной пешеходной улицы города. На всем ее протяжении предполагается установить фигуры изо льда и фотозоны с иллюминацией, около здания Дома быта — детский каток и ярмарочные домики, напротив — ледовую сцену и платформу для показа зимней коллекции фестиваля "Этноподиум".

Обсуждался также возможный "переезд" резиденции Деда Мороза из сквера им. Кирова (главная площадь Иркутска — ИФ).

"Участники рабочей группы предложили пересмотреть образ зимнего волшебника и его спутницы, придать им сибирский колорит и изменить имена. Возможно, с новым 2024-м годом иркутскую детвору поздравит старик Байкал и его дочь Ангара", — отмечается в сообщении.

Планируется также, что следующей зимой впервые в сквере им. Кирова появится каток, а в самом его центре организуют диско-зону для танцев на льду.

Ожидается, что к проведению мероприятий присоединятся иркутские театры: они покажут спектакли и представления для горожан.

"Наша цель — объединить бизнес и ивент-сообщества, театральную общественность, рестораторов, креативных горожан, творческие коллективы и создать в городе ледовую сказку, о которой узнают далеко за пределами региона", — цитирует пресс-служба советника мэра Иркутска Ингу Корочкину, курирующую проект.

Как ранее сообщалось, проект "Ледовый город — "Счастье чистой воды"", разработанный в Иркутске, в 2022 году вошел в число победителей конкурса Ростуризма. В рамках федеральной программы "Развитие туризма" на его реализацию будет направлена субсидия в размере 37 млн рублей.