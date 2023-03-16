"По информации турецких СМИ, авиационные власти Турции частично удовлетворили требования Минторга США прекратить обслуживание российских самолетов, входящих в санкционный список. Это лайнеры американского производства, а также борта, содержащие более 25% деталей, сделанных в США. Под запрет попали в основном узкофюзеляжные самолеты. В трех авиакомпаниях, чьи самолеты попали в список, заявили, что рейсы в Турцию выполняются в штатном режиме, а попавшие под санкции борта есть, чем заменить", — говорится в сообщении.

Всего под санкции попали 44 самолета. В АТОР подчеркивают, что лайнеры такого типа очень мало используются для летних полетных программ на турецкие курорты.

"Туроператоры, работающие по Турции, пока свои летние программы в эту страну не пересматривают. В компаниях подчеркивают, что, судя по списку самолетов, туроператорскую перевозку он затрагивает в наименьшей степени. Если решение и правда официально принято, оно повлияет скорее на регулярные рейсы в Стамбул из регионов, но не на летние чартерные программы", — отметили в ассоциации.

В то же время в АТОР сообщили, что турбулентность на рынке может негативно сказаться на интересе россиян к поездкам в Турцию.

"В этом году туристы и так осторожничают, предпочитая не покупать туры в Турцию на лето заранее. Объемы бронирования направления на летний сезон у многих туроператоров сейчас на 30% меньше по сравнению с серединой марта прошлого года. В результате нынешнего запрета туристы могут отказаться от поездок в Турцию, так как авиасообщение с ней нестабильно", — считают в АТОР.

Отчасти проблему может решить дозаправка в Сочи. В частности, по информации газеты "Коммерсантъ", уже в четверг рейс авиакомпании "Икар" из Стамбула сел в Сочи для дозаправки, а затем отправился в Москву.