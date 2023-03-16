Предполагается, что новый терминал повысит пропускную способность аэропорта на 400 пассажиров в час. Комплекс планируется, в частности, оснастить телетрапами для посадки и высадки пассажиров.

"Мы получили важнейший документ, подтверждающий соблюдение установленных требований для организации такого масштабного строительства. Уже во всю идёт выбор генерального подрядчика. Летом начнём строительство" — привела пресс-служба слова заместителя генерального директора технической дирекции АО "Аэропорт Мурманск" Сергея Пешнина.

Как сообщалось, в августе 2021 года АО "Аэропорт "Мурманск" получило статус резидента Арктической зоны РФ с инвестпроектом строительства нового пассажирского терминала.

Также сообщалось, что реконструкцию мурманского аэропорта планируется завершить в декабре 2024 года. Проект предусматривает расширение северного перрона комплекса с устройством пяти новых мест стоянки воздушных судов, реконструкцию рулежной дорожки, водосточно-дренажных систем и объектов электроснабжения, обновление системы светосигнального оборудования и замена системы дистанционного управления, строительство новой аварийно-спасательной станции.

Контракт был заключен между ФКУ "Ространсмодернизация" и АО "Промстройсервис" (Москва) за 4,1 млрд рублей в ноябре 2022 года. Реконструкция проводится в условиях действующего аэропорта в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

По итогам 2022 года пассажиропоток мурманского аэропорта составил 1 млн 299 тыс. человек, что на 4% ниже показателя 2021 года.