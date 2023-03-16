"В этом сезоне наукоград готов встречать большой поток туристов: ожидается, что около 100 теплоходов сделают остановку в Дубне. Для сравнения в прошлом году их было 70. На базе Музея Дубны открылась школа экскурсоводов. Первый поток собрал 27 человек. В летний период спрос на услуги гидов высокий, но таких специалистов пока не хватает. Теперь этот вопрос должен решиться", — говорится в сообщении.

Будущие гиды будут слушать лекции в стенах Музея Дубны, посещать экскурсии по городу, на градообразующие предприятия.

"Если появятся ещё желающие, будет организован и второй поток школы", — добавили в администрации.