"Нагатинская пойма продолжает развиваться. Несколько лет тому назад это была свалка бывшего завода ЗИЛ, а сегодня это крупнейший в мире крытый детский развлекательный парк. Рядом строятся ещё два объекта. Объект, на котором мы сегодня находимся, — это крупнейшая в Москве и в России открытая пляжная зона с открытыми бассейнами с подогревом, которые будут одновременно вмещать около 2,5 тысячи человек", — сказал мэр.

Кроме того, он отметил, что в этом году начнется строительство открытого парка развлечений. "Все это делается совместно с инвестором, так что это, можно сказать, что один из крупнейших в России частных проектов по созданию крупнейшей развлекательной зоны, которая примет огромное количество людей, которой могут пользоваться не только москвичи, но и жители всей России", — добавил Собянин.

В материале пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что строительство пляжного комплекса Dream Beach Club в акватории Кожуховского затона было начато в сентябре 2022 года за счет средств частного инвестора. Открытие запланировано на лето текущего года.

Уточняется, что в составе комплекса площадью 41 тыс. кв. метров будут работать пять бассейнов, оборудованных системой подогрева, среди них открытый бассейн — самый большой в России — 1,7 тыс. кв. метров, детский бассейн с водными горками, детский сухой бассейн с фонтанами, волновой бассейн и VIP бассейн.

Добавляется, что в распоряжении посетителей будет необходимая сопутствующая инфраструктура, включая 2,5 тыс. пляжных лежаков, раздевалки, душ, кафе и рестораны. Также гости смогут воспользоваться услугами расположенного в шаговой доступности яхт-клуба с вейк-парком. Необходимое для занятий оборудование можно будет взять напрокат.

Кроме того, отмечается, что строительство пляжного комплекса Dream Beach Club является частью комплексного благоустройства Нагатинской поймы — одного из крупнейших проектов развития территорий, прилегающих к Москве-реке. В 2020 году здесь был открыт "Остров мечты" — крупнейший в столице и в мире крытый парк развлечений с многочисленными аттракционами и концертным залом "Москва".

В ходе благоустройства было выполнено гранитное мощение пешеходных дорожек, устроено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, установлены опоры наружного освещения, проложены водосточные лотки и сети. Пересажено более 200 крупномеров, высажено более 500 новых деревьев, а также многочисленные кустарники.