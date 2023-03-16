"Тренд летнего сезона – те зимние направления, которые мы раньше называли сезонными, перестают таковыми быть. Это касается стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Они не будут очень хорошо продаваться, но спрос на них сохранится, и туры туда не подешевеют, как раньше это было с несезонными направлениями", — рассказал он, выступая на конференции в рамках туристической выставки MITT.

Как отметил Мурадян, причины кроются в большом отложенном спроса и дефиците международной авиаперевозки. Также, добавил он, в 2023 году не стоит ожидать появления "горящих туров".

"Одной из ярких тенденций стало увеличение продолжительности отдыха, поскольку стоимость билетов сильно не зависит от времени, которое турист проводит в поездке. Здесь же важно отметить, что пересадки и стыковки перестали иметь какое-либо значение для россиян, хотя раньше предпочтение отдавалось прямым рейсам. Дефицит перевозки как фактор, влияющий на трафик выездного туризма, по-прежнему остается решающим", — заключил он.