Соответствующий договор подписали министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в четверг в рамках туристической выставки MITT в Москве.

Стороны договорились об организации совместных деловых и выставочных мероприятий, разработке туристических маршрутов и продвижении информации об отдыхе в республиках.

"Крымчане любят ездить в Абхазию, нас связывает несложная логистика, поэтому будем выстраивать сотрудничество так, чтобы жители республик не только путешествовали друг к другу, но и знакомились с богатой историей и культурой двух курортных регионов", — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.