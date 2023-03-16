"В Москве в рамках 29-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023 состоялось подписание соглашения по стратегическому партнерству в сфере развития туризма между министерством по туризму и народным художественным промыслам РД и авиакомпанией Nordwind", — говорится в сообщении.

Документ предусматривает содействие в развитии и усилении туристических потоков в Дагестан на регулярных рейсах авиакомпании в 2023 году.

"Уверен, что совместными усилиями с авиакомпанией Nordwind мы сможем повысить уровень доступности Дагестана для жителей из других регионов нашей страны, что поспособствует увеличению туристского потока в регион и развитию внутреннего туризма", — цитирует пресс-служба министра по туризму и НХП республики Эмина Мерданова.