"Лосиный остров" — федеральная ООПТ, однако парк является неотъемлемой частью заповедного Подмосковья. Поэтому Минприроды было заинтересовано в нашей оценке проекта развития и новых инициативах. В их числе — четкое зонирование территории парка на музейно-образовательную, туристическую и рекреационную. Кроме того, мы подготовили предложения по благоустройству, в том числе пляжной зоны у Торфяного озера и прогулочной — у Алексеевского пруда. По мнению специалистов, целесообразно создать в парке зоны отдыха и рекреации для длительного проживания, например, глэмпинги", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

При этом он отметил, что главное — делать все это осторожно, деликатно, с соблюдением всех ограничений, которые налагает охранный режим.

"Мы уверены, что до 2025 года — а именно столько отведено на внедрение единого плана развития парка — "Лосиный остров" станет еще комфортнее для посетителей", — добавил Фирсов.

Создать единую концепцию развития ООПТ с участием Минприроды, правительств Москвы и Московской области было решено в декабре 2022 года.