"Мы активно готовимся к предстоящему летнему сезону и расширяем инфраструктуру пляжного отдыха на берегу Балтики. Протяженность муниципальных пляжей будет увеличена в самом Зеленоградске и у западной части города, а также на Куршской косе в поселке Лесное. Всего три пляжа прирастут 500 метрами, а общая протяженность всех мест отдыха составит 4 тыс. метров", — сказал Боровиков.

По его словам, все пляжи будут соответствовать требованиям безопасности и экологии. На них будут оборудованы места для маломобильных граждан, пункты предоставления различных курортных услуг.

С учетом этого администрация Зеленоградска намерена сертифицировать свои пляжи по российской системе "Синий флаг". Для этого заключен договор с российской экспертной организацией, которая должна до начала курортного сезона провести обследование пляжей на соответствия ГОСТам и выдать свое заключение. Планируется, что три "Синих флага" будут подняты над пляжами 1 июня, добавил чиновник.

Он также отметил, что к летнему сезону активно готовится и сам город, так как через него идут основные потоки и гостей, который с каждым годом становится все больше и больше.

"Так по итогам 2022 года наш район принял 1,5 млн гостей, которые приезжали на один день. Также у нас отдохнули в течение более продолжительного времени еще 500 тыс. туристов. Зеленоградск выдержал этот наплыв и сегодня готовится к новому", — заключил Боровиков.

"Синий флаг" — российская система сертификации пляжей, созданная по аналогии с международным "Голубым флагом".