"Доминирующими объектами набережной станут два видовых амфитеатра со смотровыми площадками. Кроме того проектом предусмотрены рекреации с местами не только для тихого, но и активного отдыха горожан. В том числе будут обустроены пешеходные прогулочные зоны с велодорожками и организована береговая площадка, называемая "слип", для безопасного спуска лодок и катеров", — приводятся в сообщении слова гендиректора ФБУ Владимира Щербинина.

Строительство гранитной набережной реки Кривуля, которая будет самой протяженной в городе, ведется с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Росстройконтроль" ведет надзор за работами по берегоукреплению правого берега протоки реки Обь.

Как сообщалось, проект реализуется в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года". Он также включает строительство научно-технологического центра.