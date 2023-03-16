Новый круглогодичный маршрут пройдёт через Гавриловский район. Туристы отправятся из Тамбова и сделают остановку в селе Осино-Гай, где жила семья Космодемьянских.

Участники маршрута смогут посетить места, где выросла легендарная партизанка, музейно-образовательный центр "Земля героев", где хранятся фотографии и личные вещи Зои и её семьи. Туристам продемонстрируют рассекреченные документы Минобороны СССР о подвиге разведчицы. На экскурсии у посетителей будет возможность примерить солдатское обмундирование, подержать в руках оружие и предметы снаряжения.

Также в Тамбове в программу туристического маршрута входит посещение музея 2-й гвардейской армии, монументов "Тамбовский колхозник" и "Вечный огонь", памятника Зое Космодемьянской, Казанского мужского монастыря.

Организатор маршрута — Ассоциация развития туризма в Тамбовской области.

В сентябре 2023 года исполнится 100 лет со дня рождения разведчицы Зои Космодемьянской, которая стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны посмертно.