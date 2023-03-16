"В 2022 году курорт принял 3,72 млн туристов с учетом однодневных посетителей и экскурсантов, численность которых составила 700 тыс. человек, это на 3% превысило показатель 2021 года. Ожидаемый уровень турпотока в этом году — более 3,9 млн гостей", — сказали в администрации курорта.

К предстоящему курортному сезону проводятся работы по капитальному ремонту части балюстрады и фонарей на набережной. Кроме того, вблизи набережной планируется благоустройство курортных зон отдыха с фонтанами, малыми архитектурными формами.

Проводятся масштабные работы и по озеленению города, добавили в мэрии.

Открытие сезона традиционно состоится в начале мая, купальный сезон стартует в первой декаде июня.

В администрации напомнили, что в этом году в июне традиционно пройдет геленджикский карнавал, приуроченный к открытию сезона.