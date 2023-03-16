Рейс Минеральные Воды — Актау будет выполняться по понедельникам и пятницам, по маршруту Сочи — Актау — по четвергам и субботам.

Как сообщалось, авиакомпания "Азимут" с конца марта запускает несколько дополнительных рейсов по ряду направлений весенне-летней навигации. В частности, 31 марта, 7 и 14 апреля компания выполнит допрейсы из Минвод в Актау и обратно.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.