Число самолетовылетов в прошлом месяце увеличилось в 1,6 раза и составило 311.

В январе-феврале 2023 года пассажиропоток аэропорта достиг 135,691 тыс. человек, что на 33,1% больше января-февраля 2022 года. Число самолетовылетов с начала года составило 606 (рост на 40,9%). Объем перевезенных грузов в январе-феврале 2023 года вырос в 4,1 раза — до 420 тонн.

Пассажиропоток международного аэропорта "Северный" в 2022 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом — до 777,296 тыс. человек.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.