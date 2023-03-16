"С 1 марта спрос на отдых в Крыму растет и становится выше уровня аналогичного периода 2022 года. Понятно, что продажи все равно невелики, но куда более важный фактор – это то, что у туристов пропала транспортная неопределенность, которая ощущалась на протяжении 4-5 месяцев в прошлом году", — рассказал он, выступая на конференции в рамках туристической выставки MITT в Москве.

Как отметил Ромашкин, в этом году определенность есть, и туристы понимают, что авиарейсов в Крым не будет. Такая же ситуация с Анапой. Поэтому они бронируют туры в Крым и Анапу с учетом этой информации. Эксперт ожидает роста турпотока в Крым на 15% в 2023 году.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что сейчас выгодно бронировать туры в Крым, так как цены в объектах размещения снижены на 30%.

В прошлом году, по его словам, турпоток в Крым снизился на 25-30%, но объем поступлений от туристов сохранился на уровне 2021 года.