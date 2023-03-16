"По нашим прогнозам, объем туристов в 2023 году будет увеличиваться, мы ожидаем, что прирост будет порядка 20%. Это за счет того, что в прошлом году очень сильно выпали февраль, март, апрель и май, так как реально турпоток восстановился только в июне. Были полетные программы и в мае, но неполноценные, так как все пытались решить вопросы с вывозом туристом за границу. И только в июне мы увидели стабильный турпоток за рубеж", — сказал он на конференции в рамках туристической выставки MITT.

По словам эксперта, в прошлом году за рубеж выезжали более 23 млн россиян, из них 7 млн – с помощью туроператоров. Всего российские туристы посетили 142 страны.

Рубцов отметил, что есть рост спроса на традиционно зимние направления в летний сезон – ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку. В связи с этим туроператор продолжит полетные программы в эти страны. Важным для рынка вопросом представитель FUN&SUN назвал возвращение Китая и то, как будет организовано авиасообщение с этой страной. И добавил, что туристы стали спокойнее относиться к стыковочным рейсам с посадками или пересадками.

"Непривычные прежде перелеты с посадкой становятся обыденностью. Зимой туристы летали в Египет с посадкой в Анталье. Летом попробуем запустить Кипр через Кувейт – 11 часов лета, стыковка 2-3 часа, багаж забирать не надо", — добавил он.

Рубцов сообщил, что во внутреннем туризме компания развивает экскурсионные направления.

"Поведение наших клиентов сохраняется – летом они хотят отдохнуть на пляже и вывезти детей. Но есть запрос на новые впечатления, аудитория взрослеет, хочет путешествовать с целью узнать что-то новое. Мы в нашей компании развиваем внутренний туризм через экскурсионные туры, у нас порядка 15 направлений. Раньше летали только из Москвы, сейчас начинаем полеты из регионов. Побывать на Байкале, Сахалине, в Карелии, увидеть Алтай дорогого стоит. Раньше это было дороговато, сейчас за счет того, что мы гарантируем нашим поставщикам определенный объем туристов, они могут спланировать свои расходы и за счет этого предложить лучшие цены", — сообщил эксперт.