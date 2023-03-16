Такое решение принято в ходе визита замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова в КЧР.

Мастер-план включит анализ и предложения по обустройству новых канатных дорог и трасс, архитектурному облику курорта, перспективах развития новых горнолыжных деревень.

Отмечается, что в последующем, региональное правительство "приземлит" мастер-план на градостроительные документы и территориальное планирование, чтобы развитие шло поступательно и системно.

На сегодняшний день на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии функционируют четыре канатные дороги, 12 горнолыжных трасс протяженностью 25 км, а также более 5,5 тыс. мест размещения. По итогам 2022 года курорт посетили 863 тыс. туристов.