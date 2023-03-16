"На автобусные маршруты до "Пулково" выйдут новые автобусы. Это будут двухсекционные машины большого класса вместимостью не менее 155 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый общественный транспорт будет доступен для маломобильных граждан.

Кроме того, автобусы будут оснащены современными бортовыми системами, в том числе ГЛОНАСС/GPS и Wi-Fi.

Салоны будут оборудованы стеллажами для багажа, принтером для печати посадочных талонов и медиакомплексами с трансляцией информации о перелетах.

Поставка автобусов ожидается в июне. Их закупит ГУП "Пассажиравтотранс", подведомственный комитету по транспорту.

Кроме того, в будущем власти планируют совершенствовать способы информирования пассажиров о расписании на маршрутах, а также времени прилетов и вылетов самолетов. Рассматривается возможность бесплатного провоза багажа и брендирование подвижного состава в единой концепции. В планы входит и совершенствование схемы дорожного движения для обеспечения приоритета движения автобусов.

На сегодняшний день сообщение Петербурга с аэропортом осуществляют автобусные маршруты №39 и №39Э, которые соединяют станцию метро "Московская" и Пулково.