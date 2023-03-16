По их данным, 70 млрд руб. из этой суммы компания уже потратила на выкуп 10 Boeing 777, которые находились в финансовом лизинге (не запрещен санкциями). На оставшиеся 60 млрд руб. можно выкупить еще 21 самолет, считают аналитики.

"В результате флот "Аэрофлота", доступный для выполнения международных рейсов, может вырасти с текущих 198 до 219 самолетов. Доля флота, доступного для международных рейсов, достигнет допандемийного уровня в 60%", — сказано в их обзоре. В результате это приведет к увеличению маржинальности и росту прибыли, поскольку международные перевозки имеют более высокую рентабельность, чем внутренние.

Выкуп самолетов скорее всего будет происходить за счет льготных кредитов из ФНБ на 15 лет под 1,5%, считают аналитики. В 2021 средняя ставка лизинга, по их данным, составляла 6,1%.

О том, что правительство выделило 300 млрд руб. для выкупа самолетов у иностранных лизингодателей, накануне заявил глава Минтранса Виталий Савельев. Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот" на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов.

Помощник президента РФ Игорь Левитин, общаясь с журналистами в кулуарах съезда РСПП в четверг, пояснил, что средства выделены на всю отрасль, а "сколько и какая авиакомпания получит — это прерогатива министра транспорта". На вопрос, является ли источником средств ФНБ, он не ответил.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры. По решению российских властей авиакомпании не стали возвращать самолеты — вместо этого они перевели их в отечественный реестр и продолжали эксплуатировать.

Остаточная стоимость более 500 самолетов иностранных лизингодателей, которые остались в России, оценивается в $20 млрд, заявлял Савельев в марте прошлого года.