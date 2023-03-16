"В конце марта — начале апреля уже будет заключен контракт по строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий на территории аэропорта Минеральные Воды. Общий объем финансирования составит 14 млрд рублей. Срок окончания работ — начало 2025 года", — сказал Штепа.

Как уточнил министр, после ввода нового аэровокзала пассажиропоток аэропорта составит до 5 млн человек в год.

В прошлом году ООО "Кредитинвест" (оператор международного аэропорта "Минеральные Воды") объявляло закупку для выполнения работ по строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Начальная (максимальная) цена договора была 11,568 млрд рублей.

Таким образом, стоимость проекта возросла более чем на 2,4 млрд рублей. Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы. Подведение итогов закупки назначено на 17 марта.

Будущий терминал внутренних авиалиний в аэропорту Минеральные Воды будет вводиться в эксплуатацию в два этапа, на первом его пропускная способность составит 1 тыс. пассажиров в час, а к 2034 году по итогам расширения она возрастет в 1,8 раза — до 1,8 тыс. пассажиров в час, сообщала Главгосэкспертиза России, выдавшая положительное заключение по проекту.

Гендиректор аэропорта Роман Чуев сообщал, что будет построен современный аэровокзальный комплекс общей площадью до 30 тыс. кв. метров, с пятью телетрапами. Терминал, который сейчас используется для обслуживания внутренних и международных рейсов, будет полностью перепрофилирован под международные перевозки.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отмечал, что в целом модернизация аэропорта может составить, предварительно, 17-19 млрд рублей. В будущем его планируется сделать 10-миллионником.

Пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек.

Международный аэропорт Минеральные Воды является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.