Так, с 29 марта будет восстановлено авиасообщение из Нижневартовска в Екатеринбург и Томск, из Белоярского — в Екатеринбург. С 8 апреля полеты будут выполняться из Ханты-Мансийска в Казань.

Также "РусЛайн" продолжит выполнять рейсы по маршруту Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург. Полеты по данным направлениям будут осуществляться с марта-апреля по октябрь 2023 года дважды в неделю на самолетах Bombardier CRJ100/200.

В настоящее время из Нижневартовска в Екатеринбург летает только Utair, с Томском авиасообщения нет.

Рейсы из Ханты-Мансийска в Казань и из Белоярского в Екатеринбург также не выполняются, а в Санкт-Петербург летает только "РусЛайн".

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково", дополнительные узловые аэропорты находятся в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. Маршрутная сеть "РусЛайна" включает более 25 направлений полетов по России.