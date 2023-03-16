Безвизовый режим позволит иностранным туристам находиться в стране 30 дней с возможностью продления еще на 60 дней. Для этого необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до поездки и оплатить сбор за в размере 650 MZN (около $10).

Мозамбик – государство в Юго-Восточной Африке на побережье Индийского океана. Граничит в том числе с Танзанией, Зимбабве и ЮАР. В стране популярен пляжный отдых в сочетании с осмотром исторических достопримечательностей. Продаются также комбинированные туры с посещением соседних стран.