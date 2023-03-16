"По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова со второй половины 2023 года город Минеральные Воды будет включен в программу курортного сбора", — написал Сергиенко в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас власти округа прорабатывают все параметры соответствующей программы с профильными министерствами и ведомствами Ставрополья.

"Курортный сбор для Минеральных Вод — это новые проекты благоустройства территорий, новые общественные зоны, содержание и эксплуатация вновь созданных объектов", — отметил он.

Ранее пресс-служба губернатора региона сообщала, что в 2018-2022 годах курортный сбор позволил привлечь 1,2 млрд рублей для благоустройства курортных городов Ставрополья. Были созданы новые точки притяжения в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске.

Срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер курортного сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека.

Сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Жители Ставрополья освобождены от его уплаты, а для гостей края из других территорий действует ряд социальных льгот.

Губернатор региона рекомендовал и другим территориям, в том числе, администрациям Предгорного, Георгиевского, Минераловодского округов, городу Лермонтов, принимающих отдыхающих, разработать заявки на включение в эксперимент по курортному сбору.