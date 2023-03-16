"Реконструкцию аэродромной инфраструктуры в международном аэропорту Благовещенска (Игнатьево) имени Н.Н. Муравьева-Амурского планируется завершить в 2024 году. Это позволит повысить качество авиационных услуг, а также увеличить пропускную способность аэропорта в 2,5 раза", — сказал представитель учреждения.

По его словам, проектом предусмотрено строительство рулежных дорожек и перрона, а также вспомогательной аэропортовой инфраструктуры, включая площадку для стоянки 17-ти воздушных судов.

"Кроме того, впервые за 60 лет в Благовещенске будет построена новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 км. После реконструкции не только увеличится пропускная способность аэропорта, он сможет принимать широкофюзеляжные воздушные суда типа Boeing 777-300, без ограничений по взлетной массе", — отметил представитель учреждения.

По его мнению, реконструкция аэропорта даст дополнительный импульс для развития Амурской области, в том числе туристического сектора, а также расширит маршрутную сеть внутренних авиалиний и международных направлений.

Реконструкция аэродромной инфраструктуры реализуется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов".