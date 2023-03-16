Курс доллара в 12:27 мск составил 76,91 руб./$1, поднявшись на 92,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее доллар превышал 77 руб./$1 впервые с 20 апреля 2022 года. При этом евро торговался на отметке 81,97 руб./EUR1 — плюс 1,74 рубля к уровню предыдущего закрытия. Немногим ранее евро рос выше 82 руб./$1 впервые с 21 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,29 рубля — до 79,19 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах на фоне роста волатильности в долларовых парах на рынке Forex и общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам на опасениях продолжения ухудшения ситуации в банковской отрасли США и Европы.

Рынки опасаются, что проблемы американских банков перекинутся на другие страны, в первую очередь, европейские. Так, акции швейцарского Credit Suisse накануне рухнули на 24,2%, обновив исторический минимум.

Уровень рыночной неопределенности повышен и в связи с ожиданием итогов заседаний ведущих мировых центробанков. Мартовское заседание Европейского центрального банка завершится в четверг, 16 марта. Большинство аналитиков ждут подъема ключевых процентных ставок на 50 базисных пунктов.

Заседание Банка России состоится в пятницу, 17 марта, Федеральной резервной системы — 21-22 марта.