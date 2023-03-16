"Несмотря на все вызовы, экономика туризма растет. За 2022 год число граждан, воспользовавшихся коллективными средствами размещения, выросло на 8% по сравнению с 2021 годом и составило порядка 62,5 млн человек. В этом году, согласно прогнозу, ожидаем увеличение до 65 млн человек", — сказал он, выступая на открытии туристической выставки MITT в Москве.

По словам Чернышенко, свои продукты и услуги на выставке представляют 57 регионов России и 18 дружественных государств.

"Наша задача – обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа", — добавил он.

"Туризм и индустрии гостеприимства" (MITT) — самая крупная в России международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 28 лет.