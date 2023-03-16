"Мы наблюдаем две противоположные тенденции. По акциям раннего бронирования внутри страны предложений уже нет. И спрос на летний отдых, на период с мая по октябрь, выше на 30% чем в прошлом году. В то же время в выездном туризме по сравнению с прошлым годом мы видим существенное снижение спроса на летний отдых на 30%%, — рассказала она, выступая на конференции в рамках туристической выставки MITT в Москве.

Как отметила Ломидзе, такой рост спроса на путешествия по России обусловлен эффектом низкой базы.

"В прошлом году в этот период туристы переживали в определенной степени шок, поэтому уровень продаж был совсем низкий. И если бы не программа кешбэка, то картина была бы вообще другой", — подчеркнула эксперт.

По словам Ломидзе, позитивная динамика на внутрироссийских направлениях может привести к дефициту мест на популярных направлениях. Прежде всего, речь идет о Краснодарском крае и курортах Черного моря, Ставрополье, Карелии, Байкале, Алтае.

По данным АТОР, самыми популярными направлениями на лето стали Россия, Турция, Абхазия, ОАЭ и Египет.

Среди внутрироссийских направлений высоким спросом пользуются Сочи, на втором месте Анапа и Геленджик, третье- Ставропольский край, за ним Северный Кавказ и Калининград.