"В сегменте выездного туризма доля организованных поездок достигла почти 70%. Во внутреннем туризме на массовых направлениях превысила 25% и в некоторых случаях достигла 30%. Это сенсационная новость, потому что в 2018-2019 годах доля организованного туризма планомерно сокращалось и казалось, что после ковида и событий 2022 года организованный туризм должен был пострадать больше, чем самостоятельный, но произошло обратное", — сказала она на конференции в рамках туристической выставки MITT.

Ломидзе подчеркнула, что тренд на снижение доли организованного туризма переломили ковид и геополитический кризис.

По данным АТОР, в 2019 году на рынке выездного туризма доля поездок, организуемых через туроператоров, составляла 59% от общего количества поездок граждан РФ по наиболее популярным туристическим направлениям.

В 2022 году, по словам Ломидзе, с помощью туроператоров было организовано почти 7 млн поездок за рубеж из 23 млн. В 2019 году число организованных поездок составляло 12,2 млн, но и общий выездной турпоток был значительно больше – более 48 млн.

Во внутреннем туризме в 2019 году доля туроператоров в общем объеме поездок составляла порядка 20%.