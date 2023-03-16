"За три зимних месяца наибольшей популярностью у россиян пользовались четыре страны, на которые пришлись 90% всех поездок из 2,4 млн, совершенных по десяти наиболее популярным туристическим направлениям. Это Турция (790 тыс. поездок), Таиланд (572 тыс.), ОАЭ (470 тыс.) и Египет (340 тыс.)", — сказала она.

В десятку самых популярных стран в зимнем сезоне вошли также Шри-Ланка, Мальдивы, Индия, Катар, Сейшелы, Куба. Наибольший рост турпотока произошел в Турцию (104% к прошлой зиме), Шри-Ланку (плюс 88%), ОАЭ (плюс 75%). Куба, Сейшелы и Египет приняли меньше российских туристов, что в АТОР связывают с недостатком авиарейсов.

На внутреннем рынке наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, горнолыжные курорты и Кавминводы.