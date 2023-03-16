"В 2023 году мы видим увеличение расходов на поездки как внутри страны, так и за рубеж. Не потому, что туристы готовы потратить последнее, лишь бы отдохнуть, а потому что произошло повышение цен на отдых во всех сегментах. В разном диапазоне – от 5 до 15%, в некоторых случаях до 30%, но это автоматически привело к увеличению среднего чека и расходов потребителей", — сказала она, выступая на конференции в рамках туристической выставки MITT в Москве.

Эксперт добавила, что на рост цен повлияла в том числе транспортная составляющая.

"Как никогда важна транспортная составляющая – на зарубежных направлениях массовый дефицит, что влияет на цену. На внутренних у нас есть города, популярные в предыдущие годы, с которыми закрыто авиасообщение. Там есть дефицит перевозки и доля транспортной составляющей, ее значимость очень возросла. Она влияет на цену, потоки, потребительское поведение", — добавила Ломидзе.

Среди других важных трендов в туризме – сокращение глубины продаж, хотя и не во всех сегментах.

"Есть общие вещи. Это сократившаяся глубина продаж в сегменте бюджетном и среднем ценовом и очень хорошая глубина продаж в премиальном сегменте. Это парадоксальная картина, которая подчеркивает разрыв между разными категориями туристов и говорит о разной модели поведения в зависимости от их доходов и возможности реализовать свои планы на отдых", — добавила исполнительный директор АТОР.

По ее словам, стабильна тенденция роста популярности отдыха семей с детьми – на них приходится до 50% спроса.

"И последний фактор, который влияет на все – это неопределенность, которая сохраняется и не позволяет делать какое-то стратегическое планирование в отрасли. Большинство решений – тактические и конъюнктурные. Но наш рынок за последние три года проявил чудеса маневренности адаптивности и эти факторы неопределенности не стали шоком", — подчеркнула Ломидзе.