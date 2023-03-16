Развитие сотрудничества сторон обсуждалось на встрече губернатора региона с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунем.

"Мы активно развиваем межрегиональное сотрудничество, есть большой взаимный туристический интерес, и мы готовы сформировать готовые турпакеты", — цитирует Текслера его пресс-служба.

В настоящее время улететь в Китай с Южного Урала можно только с пересадкой.

Цуй Шаочунь, в свою очередь, сообщил о намерении китайской стороны в рамках развития культурного обмена организовать в Челябинске фотовыставку, посвященную современному Китаю.