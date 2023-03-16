"Ажиотажного спроса на туры на майские праздники нет, за исключением премиальных туров. В целом бронирования идут достаточно медленно, мы ожидаем их активизации в первой декаде -в середине апреля. Дефицита мест нет, цены сейчас не повышены", — рассказала она, выступая на конференции в рамках туристической выставки MITT в Москве.

Как отметила Ломидзе, в премиальном сегменте глубина продаж достигает октября, поэтому обеспеченным туриста по мере приближения к датам отдыха будет сложнее подобрать путевки. Это касается как дорогих объектов внутри страны, так и за рубежом.

По данным АТОР, в пятерку самых популярных направлений на майские праздники входят ОАЭ, Турция, Россия- Сочи, Египет, Таиланд.