"В районе определены территориальные границы 17 возрождаемых населенных пунктов, проведен капремонт дорог, введены в эксплуатацию 3 моста, построена высоковольтная линия протяжённостью 84 км, создается инфраструктура связи", — говорится в сообщении.

Также определены туристические маршруты, проводится реставрация объектов культурного наследия, сформирован реестр инвестиционных проектов, запланированных к реализации.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев на заседании межведомственной рабочей группы по развитию исторической территории Галанчожского района поручил обеспечить установление границ вновь образованных населенных пунктов и внести сведения о границах в Единый государственный реестр недвижимости.