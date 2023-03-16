"К новому летнему сезону в Тверской области запущены модульные кемпинги и глэмпинги, что позволило значительно расширить фонд размещения в короткий срок и удовлетворить запрос туристов в летний период. Сейчас в регионе работают более 275 отелей и баз отдыха, более 20 модульных отелей, которые могут принять около 26 тысяч гостей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках выставки представители тверского региона участвовали в дискуссии "Как организовать взаимодействие авторов сувениров с туристическим бизнесом". Своим опытом делился Торжок, в котором 50% внебюджетных доходов приносит именно сувенирная продукция. На выставке были представлены самые популярные памятные сувениры города, которые изготавливаются компанией "Торжокские золотошвеи".

Ключевым событием стала презентация новых туров межрегионального проекта "Государева дорога", который объединил культурно-туристическое пространство на всём пути следования из Петербурга в Москву.

Особое внимание на выставке было уделено организации детского туризма. Турпрограммы составляются таким образом, чтобы интегрировать урок-путешествие в школьный образовательный процесс: проводятся информационные туры для директоров школ, выпущен "Школьный журнал путешествий", в котором собраны интерактивные программы для детей и подростков, отметили в пресс-службе.

Всего участниками выставки от Тверской области стали более 40 представителей туристического бизнеса.

Как сообщалось, по итогам 2022 года Тверскую область посетили свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-ом число путешественников, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.