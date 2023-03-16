"Праздничные мероприятия в честь Дня оленевода и охотника пройдут 18 марта в селах Ивановское Селемджинского района и Усть-Уркима Тындинского муниципального округа, а 19 марта — в селе Первомайское Тындинского округа. Села Усть-Нюкжа Тындинского округа и Бомнак Зейского района отметят праздник 25 марта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приобщиться к культуре эвенков в эти дни смогут все желающие.

В древней культуре народов Севера такого праздника не было. Его идея зародилась в 1950-1960 гг. Раньше праздничные мероприятия проходили в основном в деловом формате, сейчас — это зрелищный колоритный праздник. Можно стать участником древних обрядов, национальных игр, продегустировать блюда национальной кухни, увидеть, как изготавливаются эвенкийские украшения и сувениры, а также как соревнуются участники праздника в гонках на оленьих упряжках.