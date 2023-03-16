"На стенде республики будут представлены туркомпании "Bella-Tour", "Армхи-Трэвэл", "Day Tour", "Визит Ингушетия". Республика в этом году расширила тематику и формат стенда, чтобы представить программы и предложения туроператоров, экскурсоводов, музеев, отелей и кемпингов, презентовать программы по гастрономическому и детскому туризму ", — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, ингушская делегация познакомит посетителей с авторскими экскурсионными маршрутами, оздоровительными, лечебными и комбинированными турами. Кроме того, будет представлена культурно-развлекательная программа, дегустация воды и ингушская кухня, а также лотерея.

Как отметил глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин, у республики огромный туристический потенциал, идеальное расположение с действующим аэропортом с прямыми рейсами.

"MITT — одно из крупнейших деловых событий туристической отрасли. Мы активно работаем над популяризацией нашего субъекта среди туристов, поэтому нам важно достойно представить регион в профессиональном сообществе. В рамках форума мы подпишем соглашения о сотрудничестве с Калугой и Нижневартовском, и с этими регионами в 2023 году планируем открыть авиасообщения. Также заключим международное соглашение с Национальным агентством по туризму Белоруссии ", — процитировали слова Сластенина в пресс-службе.

По информации премьера, республика подпишет партнерское соглашение с Cone Connection Russia, ежегодной международной В2В выставкой для профессионалов, посвященной всем видам внутреннего и въездного туризма России.

Кроме того, по итогам деловых переговоров на международном форуме "Интурмаркет" Ингушетией в рамках участия на MITT будет заключено соглашение о сотрудничестве с Карелией и Курской областью.

Туристический форум в этом году пройдет с участием делегаций из более 20 стран мира и 57 регионов России.

Трехдневная деловая программа мероприятия включает более 15 тематических сессий: конференции, презентации, дискуссии, образовательные семинары. Делегацию региона возглавит председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.