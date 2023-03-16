"Принято решение о формировании перечня из пяти объектов, пригодных для развития туриндустрии в Хабаровском крае", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень вошли государственный природный заповедник "Комсомольский", спортивный комплекс "Холдоми", уникальное озеро Амут, национальный парк "Анюйский" и памятник древнего наскального искусства "Петроглифы Сикачи-Аляна".

Проект "Земля для туризма" нацелен на вовлечение в оборот земли для развития сферы туризма. В итоге будет создан банк земли, где в режиме онлайн потенциальные инвесторы смогут выбрать участки для строительства туристической инфраструктуры.