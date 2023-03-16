Экспонатом выставки стала картина "Горный пейзаж с рекой и жанровыми сценами". Она создана на рубеже XVI-XVII веков и впервые представлена публике после реставрации специалистами Тверской областной картинной галереи.

Живописное наследие Верхахта сегодня насчитывает более трех десятков картин. Помимо Лувра, музея Прадо, Государственного Эрмитажа, Старой Пинакотеки в Мюнхене и некоторых других известных музеев, обладателем его работы является и Тверская областная картинная галерея.

Картина "Горный пейзаж с рекой и жанровыми сценами" имеет сложную символику, соединяя реальное и фантастическое.

Кроме того, на выставке представлены информационные материалы, которые рассказывают о сложном процессе реставрации картины и помогут зрителю расшифровать некоторые послания, спрятанные художником.

Также сотрудниками галереи разработана экскурсионная и лекционная программы, которые позволят посетителям разных возрастов в увлекательной форме познакомиться с творчеством фламандского живописца.