"По состоянию на 9:30 (8:30 мск) природный пожар на острове Блинов на Обжоровском участке заповедника локализован в границах острова Блинов, не распространяется по площади, разрозненные очаги активного горения и тления фиксируются внутри локализованной площади. Ориентировочная площадь, пройденная огнем по этому пожару, составляет 3 тыс. 250 га", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ночью на Обжоровском участке вспыхнул второй пожар.

В 22:15 (21:12 мск) 15 марта от сотрудника заповедника, находящегося на посту на центральном кордоне, поступило сообщение "о быстро приближающемся с восточной стороны зареве огня".

"Место перехода огня с сопредельной территории в заповедник — правый берег протока Старая Протока. Группа прибыла на место и прибыла на место и обнаружила молниеносный переход огня широким фронтом в 6 км с сопредельной территории", — говорится в сообщении.

К тушению привлечены шесть человек, три единицы техники.

Ранее сообщалось, что природный пожар охватил два участка заповедника — Обжоровский и Дамчикский. Накануне было локализовано возгорание, затронувшее 750 га на Дамчикском участке — на полуострове Макаркин.

Полуостров Макаркин практически не имеет суши, там отсутствует лесопокрытая и лесная площади. Пострадавшая от огня территория характеризуется сплошной водной тростниково-рогозовой ассоциацией.

В среду губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил на совете при полпреде президента РФ в ЮФО, в котором он участвовал по видеосвязи, что сил и средств для тушения пожара достаточно.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь — почти 70 тыс. га.