"В ближайшее время мы проанализируем стоимость путевки в каждом загородном лагере, вникнем, разберемся, посмотрим", — сказала она.

По данным сайтов краевых лагерей, в этом году стоимость путевки для детей за смену 21 день составляет от 50 до 55 тыс. рублей. Родители в соцсетях пишут, что в 2022 году стоимость путевки в один из лагерей в пригороде Хабаровска составляла 48 тыс. рублей, с учетом 50% детского кешбэка и компенсации из краевого бюджета путевка обходилась чуть более 13 тыс. рублей.

"В прошлом году кешбэк для родителей был объявлен 25 мая. Министерство просвещения РФ пока не дало официального даже устного ответа, что кешбэка не будет", — отметила министр.

В этом году краевая компенсация стоимости детских путевок для родителей сохранится в размере 11,6 тыс. рублей.

В Хабаровском крае, по данным министерства образования и просвещения, более 420 таких организаций, где могут отдохнуть свыше 80 тыс. детей. Это 17 загородных центров, 372 лагеря с дневным пребыванием, 32 лагеря труда и отдыха, а также краевой палаточный лагерь в селе Сикачи-Алян.

Ранее Минэкономразвития сообщил, что в 2023 году программы туристического и детского кешбэка в России не запустят в том режиме, в каком они работали в период пандемии и в начале прошлого года.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин высказал мнение, что программа кешбэка была полезна в период пандемии, а сейчас с восстановлением спроса в ней нет нужды. Он допустил уместность точечного применения программы в отдельные периоды, в определенных регионах или для малоимущих семей.