"Туристический поток за первые два месяца 2023 года в Кисловодске составил 57,3 тысячи человек, что на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в санаториях и гостиницах курорта отдохнуло 39 тысяч россиян", — рассказал собеседник.

По его словам, турпоток растет, в том числе, за счет гостей из соседних регионов, которые приезжают в туры выходного дня или на несколько дней специально ради событийного мероприятия.

Моисеев отметил, что все акции в городе проводятся под девизом "Кисловодск за наших" в поддержку бойцов специальной военной операции. Более 10 тыс. жителей и отдыхающих посетили патриотические мероприятия на февральских выходных. Также масштабно прошли празднования Масленицы и 8 марта.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года турпоток в Кисловодск вырос более чем на треть и составил 28,8 тыс. гостей (на 38% больше, чем в 2022 году).