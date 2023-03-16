"Многие из них найдены в экспедициях сотрудниками палеонтологического и геологического институтов Российской академии наук, а некоторые переданы жителями Тульской области", -говорится в сообщении.

Основная часть выставки посвящена ископаемым останкам организмов, расположенных по времени их существования и залегания в геологических слоях — от протерозойских времен до ледникового периода.

Некоторые образцы не встречаются на территории нашего региона и даже России. Например, зубы некоторых динозавров.

Также жители Тулы и гости города впервые увидят зубы морского ящера, кости мамонта и носорога, найденные на территории Тульской области и Якутии.

Дополняют экспозицию авторские работы художников — реконструкции внешнего облика древних животных и ландшафтов.

Экспозиция объединила находки, обнаруженные не только в Центральной России, но на Кавказе, в Западной Европе и даже Марокко. Также здесь представлены современные методы исследования, которые позволяют ученым, не повреждая артефакты, увидеть их строение и химический состав, говорится в сообщении.

Проект создан Палеонтологическим институтом Российской академии наук (РАН) при участии Тульского областного краеведческого музея. Выставка будет работать до 21 мая.