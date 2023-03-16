Внутренний пассажиропоток по сравнению с январем-февралем 2022 года вырос на 18% и составил 279 тыс. человек, что является рекордным показателем аэропорта за первые два месяца года.

Наибольший прирост пассажиропотока аэропорта обеспечили рейсы из Владивостока в Хабаровск, Москву, Екатеринбург и Южно-Сахалинск.

На международных авиалиниях было обслужено 32 тыс. пассажиров.

"Пассажиропоток на международных авиалиниях продолжает демонстрировать положительную динамику восстановления. В феврале было обслужено 16 тысяч пассажиров, что является максимальным показателем с начала периода пандемии. Отметим, аэропорт Владивосток активно ведет работу по восстановлению международной маршрутной сети, в том числе, в города Китая", — отмечает компания.

Ранее сообщалось, что 26 марта авиакомпания "Аврора" начнет выполнять регулярные рейсы в китайский Харбин.